Suudi devlet haber ajansı ilan etti! Prens Selman'dan yarım milyar dolarlık hamle

Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 400 milyon dolar insani yardım yapacak.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki son durumun ele alındığı belirtildi.

Görüşmeden sonra Suudi devlet haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolar insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Ajans, Veliaht Prens Salman'ın, ülkesinin arabuluculuk çabalarını sürdürmeye ve gerilimi düşürmek için her şeyi desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Zelenski, Suudi Arabistan yönetiminin Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.