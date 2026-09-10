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Dünya Suudi Arabistan’ın güneyindeki iki kentte erken uyarı alarmı
Dünya

Suudi Arabistan’ın güneyindeki iki kentte erken uyarı alarmı

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Suudi Arabistan’ın güneyindeki iki kentte erken uyarı alarmı

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Abha ve Hamis Muşayt kentleri için "potansiyel tehlike" uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymaları istendi.

Öte yandan açıklamada, uyarıya konu olan tehlikenin niteliğine ve kaynağına ilişkin ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

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