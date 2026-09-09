İtalyanlara tarihi tokat! Galatasaray Roma’nın tesis talebini reddetti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde İstanbul’da idman yapacak yer arayan İtalyan ekibi Roma, Galatasaray’ın Florya tesislerini kullanmak için kapıyı çaldı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, İtalyan kulübünün bu küstah talebini tek kalemde veto ederek KAPIMIZ SİZE KAPALI yanıtı verdi.
Kararın arkasında ezeli rekabetin yanı sıra İtalyanların Türk futboluna ve insanına geçmişte yaptığı unutulmaz saygısızlıklar ve saha dışı çirkinlikler yatıyor!
24 yıl önceki skandal unutulmadı! Türk polisine ve futbolcularına saldıran Çizme zihniyetine kapılar yüzüne kapandı!
Tarihler 13 Mart 2002’yi gösterdiğinde Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 1-1 biten Şampiyonlar Ligi maçı sonrası İtalyan polisi ve Roma güvenlik güçleri Galatasaraylı futbolculara acımasızca saldırmış, olaylar diplomatik krize dönüşmüştü.
O dönem Batı’nın Türk takımına reva gördüğü çirkin muamele hafızalardaki tazeliğini korurken, UEFA bile İtalyan polisinin ve Roma’nın orantısız güç kullandığını kabul edip ceza yağdırmıştı. Aradan geçen 24 yıla rağmen Türk milletine yapılan haksızlığı unutmayan Galatasaray yönetimi, İtalyanlara kapıyı göstererek milli duruşunu sergiledi!