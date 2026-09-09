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Gündem Yunanistan’ın kirli çifte standardı bir kez daha patladı! Miçotakis’in ikiyüzlü azınlık siyasetine Batı Trakya Türklerinden tokat gibi tepki!
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Yunanistan’ın kirli çifte standardı bir kez daha patladı! Miçotakis’in ikiyüzlü azınlık siyasetine Batı Trakya Türklerinden tokat gibi tepki!

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Yunanistan’ın kirli çifte standardı bir kez daha patladı! Miçotakis’in ikiyüzlü azınlık siyasetine Batı Trakya Türklerinden tokat gibi tepki!

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Selanik Uluslararası Fuarı’nda ağlamayı gelenek haline getiren Miçotakis’in bu riyakâr açıklamalarına sert tepki gösterdi. 1981’den bu yana AB üyesi olmasına rağmen Türk kimliğini yok sayan, adında "Türk" geçen dernekleri kapatan Yunan Hükümeti'nin sergilediği bu kokuşmuş çifte standart, Batı’nın ve Yunanistan'ın hukuk tanımaz yüzünü bir kez daha tescilledi.

Arnavutluk’taki Yunan azınlığın hakları için "Avrupa hukuku" çığırtkanlığı yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendi ülkesindeki Batı Trakya Türklerine uyguladığı sistematik baskı ve inkâr politikasıyla yakayı bir kez daha ele verdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Selanik Uluslararası Fuarı’nda ağlamayı gelenek haline getiren Miçotakis’in bu riyakâr açıklamalarına sert tepki gösterdi. 1981’den bu yana AB üyesi olmasına rağmen Türk kimliğini yok sayan, adında "Türk" geçen dernekleri kapatan Yunan Hükümeti'nin sergilediği bu kokuşmuş çifte standart, Batı’nın ve Yunanistan'ın hukuk tanımaz yüzünü bir kez daha tescilledi.

 

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarının korunmasına ilişkin açıklamalarının Batı Trakya Türk toplumuna yönelik politikalarla çeliştiğini belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Miçotakis'in 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında Arnavutluk'taki Yunan azınlığa ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, Miçotakis'in, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarının korunmasının yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını, Avrupa hukuku ve Avrupa Birliği (AB) kapsamındaki yükümlülüklerle de bağlantılı olduğunu söylediği hatırlatıldı.

 

Açıklamada, Miçotakis'in açıklamalarının Yunanistan'ın azınlık hakları konusunda "çifte standart" uyguladığını gösterdiği vurgulandı.

Yunanistan'ın 1981'den bu yana AB üyesi olmasına rağmen Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun Türk kimliğinin tanınmadığı ve adında "Türk" ifadesi bulunan derneklerin faaliyetlerine izin verilmediği aktarıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin örgütlenme özgürlüğüne ilişkin Yunanistan aleyhindeki kararlarının da uzun süredir uygulanmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun AB'nin temel değerlerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

- Kapatılan dernekler ve AİHM kararları

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB), 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Bir dönem azınlık okullarının tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken, bu tarihten sonra "Türk" ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan, Yunanistan'ın AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine, "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığı tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.

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