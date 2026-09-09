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Gündem Davutoğlu’nun oğlu dünya evine giriyor! Başkan Erdoğan’a da davetiye gönderdi
Gündem

Davutoğlu’nun oğlu dünya evine giriyor! Başkan Erdoğan’a da davetiye gönderdi

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Davutoğlu’nun oğlu dünya evine giriyor! Başkan Erdoğan’a da davetiye gönderdi

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyede ifadesi alınan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, bu cumartesi günü oğlunu evlendiriyor. Nikâh için hazırlanan davetli listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı öğrenildi. Son dönemdeki gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikâh törenine icabet edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de 5 yıl önce yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ahmet Davutoğlu, bu hafta sonu oğlunu evlendiriyor.

ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Siyasi arenada yaşanan son gelişmelerin ve adliye sürecinin hemen ardından gerçekleşecek olan nikâh töreni için hazırlıklar tamamlandı. Davutoğlu'nun, oğlunun bu özel günü için hazırlanan davetli listesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dahil ettiği öğrenildi.

 

KATILIP KATILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Ankara Adliyesi'ndeki ifade sürecinin ardından gelen bu davet, siyasette gözlerin cumartesi günü yapılacak nikah törenine çevrilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet edip etmeyeceği ve törene katılım gösterip göstermeyeceği ise kamuoyunda merak konusu...

 

AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan ifade veren Davutoğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan, düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim. Ben yargıya duyduğum saygı gereği, hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim. Ama bu ülkeye dışişleri bakanı, başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını da hüzünle karşılıyorum" demişti.

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