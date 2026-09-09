“İBB tutuklularına maç yasağı” iddiasına resmi cevap! Gerçek bambaşka çıktı

“51 kişinin maç izleme hakkı elinden alındı” denilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları ceza infaz kurumlarında Süper Lig karşılaşmalarını izleme imkanının kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Yayımlanan basın bilgilendirme notunda, söz konusu durumun İBB davasındaki tutuklulara veya herhangi bir hükümlü ve tutuklu grubuna yönelik özel bir karar olmadığı belirtildi.

Cezaevlerinde 50 kanal ücretsiz izlenebiliyor

Açıklamada ceza infaz kurumlarındaki televizyon yayın sisteminin nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Buna göre televizyon yayınları merkezi sistem aracılığıyla oda ve koğuşlara ulaştırılıyor. İzlenebilecek kanallar ise güvenlik kriterlerinin yanı sıra hükümlü ve tutuklular arasında gerçekleştirilen anketler dikkate alınarak belirleniyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki ilgili kurumlarda halen 50 televizyon kanalının ücretsiz olarak izlenebildiği bildirildi.

Ücretli televizyon kanallarına hükümlü veya tutukluların bireysel abonelik yaptırmasının ise mevcut teknik altyapı nedeniyle mümkün olmadığı belirtildi.

Süper Lig yayınlarının parası nasıl ödeniyordu?

Bilgilendirme notunda Süper Lig maçlarının yayınlandığı ücretli kanallara geçmiş yıllarda nasıl abone olunduğu da açıklandı.

Buna göre abonelik ücretleri bugüne kadar hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından sağlanan temettü gelirleri kullanılarak karşılanıyordu.

Ancak yeni sezon öncesinde abonelik şartlarının değişmesi sistemin devam ettirilmesini engelledi.

beIN Sports abonelik statüsünü değiştirdi

Açıklamaya göre beIN Sports'un ceza infaz kurumlarına uyguladığı abonelik modelini ticari abonelik statüsüne dönüştürmesinin ardından maliyetin önceki yöntemle karşılanması mümkün olmadı.

2026-2027 sezonuna ait yeni abonelik bedelinin emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle ödenemediği bildirildi.

Bunun yanında kurumlarda bulunan hükümlü ve tutukluların çoğunluğunun Süper Lig yayınlarının yeniden alınması yönünde idareye talepte bulunmadığı belirtildi.

Bu iki gerekçe nedeniyle yeni sezon için abonelik yenilenmedi.

İBB tutuklularına özel uygulama olmadığı açıklandı

Bilgilendirmede özellikle kamuoyuna yansıyan “İBB davasındaki tutukluların maç izleme hakkının kaldırıldığı” iddiasına açıklık getirildi.

Süper Lig yayınlarının bulunmamasının herhangi bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel uygulamadan kaynaklanmadığı vurgulandı.

Sorunun, aboneliğin ticari statüye geçirilmesinin ardından ortaya çıkan ödeme yöntemi ve mali koşulların değişmesiyle birlikte, kurumlarda bulunan hükümlü ve tutukluların çoğunluğunun abonelik yönünde talepte bulunmamasından kaynaklandığı bildirildi.

Böylece Süper Lig yayınlarının izlenememesinin İBB davası kapsamında tutuklanan 51 kişiye yönelik alınmış özel bir yasak olmadığı açıklandı.