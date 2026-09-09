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Gündem Fransa’dan laiklik, İtalya’dan ceza kanunu, Yunan’dan felsefe… Türk’ün kurtuluşu böyle olur mu?
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Fransa’dan laiklik, İtalya’dan ceza kanunu, Yunan’dan felsefe… Türk’ün kurtuluşu böyle olur mu?

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun ardından yapılan Batı taklitçiliğini sert bir dille eleştirdi. Anadolu insanının 500 bin şehit vererek işgalcileri temizlediğini hatırlatan Karahasanoğlu; Fransa’dan laikliğin, İtalya’dan ceza kanununun, Yunan’dan felsefenin ithal edilerek milli irfanın ezildiğini vurguladı.

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme dair son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun ardından milletin iradesine dayatılan Batı taklitçiliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Anadolu insanının 500 bin şehit vererek Haçlı kalıntılarını bu topraklardan temizlediğini hatırlatan Karahasanoğlu, zafere rağmen Batı'nın kokuşmuş sistemlerinin ithal edilmesini büyük bir çelişki olarak niteleyerek, "Anadolu topraklarından onların işgalini sonlandırdıktan sonra Fransız'ın laikliğini, İtalya'nın ceza kanununu, Latin'in alfabesini alıyoruz. Nasıl bir Türk'ün kurtuluşı bu?" sözleriyle tarihsel vesayet zihniyetini sorguladı.

"Yunan'ın askerini denize döktük ama felsefesini denize dökebildik mi?"

 

 Zaferin kendi medeniyet değerlerimiz ve milli irfanımızla taçlandırılması gerekirken tam aksi adımların atıldığına dikkat çeken Karahasanoğlu, askeri başarının manevi bir işgalle gölgelendiğini belirtti. Mücadelesini ve itirazını net cümlelerle ifade eden usta yazar, "Hakkıyla Yunan'ı denize döktük, şehit vererek döktük. Keşke Yunan denize döküldükten sonra şu beyinlerin içerisindeki Yunan felsefesi de gerçekten denize dökülseydi! Kendi inancımıza, örfümüze, adetlerimize uygun ne değişiklik yapılması gerekiyorsa o yapılmalıydı" diyerek ecdadın kanıyla kazanılan zaferin ardından medeniyet köklerimizden kopuşun getirdiği tahribatı gözler önüne serdi.

 

Fondaş medyadaki Batı hayranlığına sert tepki: "Açın bakın gazete köşelerine!"

Cumhuriyet ve BirGün gibi fondaş gazete yazarlarının hâlâ Yunan filozoflarının ve Batılı düşünürlerin fedailiğini yaptığına vurgu yapan Ali Karahasanoğlu, maskeli "aydın" profilinin topluma dayattığı akıl tutulmasına tepki gösterdi.

Bu ikiyüzlü tutumu teşhir eden Karahasanoğlu, "Peki Yunan'ı denize döktüysek biz, Fransız düşünürünün, Yunan düşünürünün ne işi var bizim gazetelerimizin köşe yazılarında? Bir de kalkıldı bize Yunan filozoflarının o ders kitaplarında okutulan söylemlerini, gazete köşelerinde o 'aydın' diye geçinen insanlar halkımıza dayatmaya devam ettiler. Herkes samimi ve dürüst olsun!" ifadeleriyle millete kendi değerlerini unutturup Batı'nın uşaklığını yapan Kemalist zihniyete tokat gibi bir cevap verdi.

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