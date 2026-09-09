Yemen'de ortalık alev alev! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Yemen’in güneyindeki Dali vilayetini ziyaret eden Savunma Bakanı Taher al-Aqili'nin konvoyuna yönelik saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, cephe hatlarını incelemeye giden Bakan'ın konvoyundaki bir aracın RPG'lerle hedef alınarak yakıldığını, korumalarının ve bazı üst düzey yardımcılarının alıkonulduğunu aktardı. Saldırının ardından kentin giriş çıkışlarını kapatan silahlı grupların, Bakan Aqili ve beraberindeki heyeti Bin Aboud askeri kampında kuşatma altına aldığı öğrenildi.

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetini ziyaret eden Savunma Bakanı Taher al-Aqili'nin konvoyuna yönelik saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, konvoydaki bir aracın yakıldığını, Bakan'ın beraberindeki bazı kişilerin alıkonulduğunu ve Aqili'nin silahlı gruplar tarafından kuşatma altında tutulduğunu aktardı. Bakan'ın durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'in güneybatısındaki Dali vilayetinde tansiyon yükseldi. Savunma Bakanı Taher al-Aqili, bölgedeki cephe hatlarını ve birlikleri ziyaret etmek üzere vilayete gitti. Bakanın gelişi sırasında bazı silahlı gruplar kentin giriş ve çıkışlarındaki yolları kapattı.

KONVOYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Yemen Monitor'ün askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Bakan Aqili'nin konvoyuna eşlik eden bir askeri araç saldırıya uğradı. Konvoyun önündeki yolu açmaya çalışan aracın hedef alınması sonucu ölen ve yaralananların olduğu, ancak kesin sayının henüz açıklanmadığı bildirildi.

Bölgeden gelen diğer haberlerde ise konvoya yönelik çatışmalar sırasında RPG'lerin de kullanıldığı, konvoydaki araçlardan birinin tamamen yandığı öne sürüldü. Başka bir yerel kaynak da Bakan Aqili'ye ait konvoydaki bir aracın yakıldığını doğrularken, olayın nasıl gerçekleştiğinin henüz netleşmediğini belirtti.

SAVUNMA BAKANI KUŞATILDI

Yerel kaynaklar, silahlı grupların Bakan Aqili ve beraberindeki heyeti Bin Aboud askeri kampında kuşattığını bildirdi. Kentin çıkışlarının kapatıldığı ve Bakan'ın bölgeden ayrılmasının engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Bazı kaynaklar Bakan'ın ele geçirildiğini ileri sürerken, diğer kaynaklar kampta kuşatma altında olduğunu bildiriyor. Bu nedenle Aqili'nin esir alındığı yönündeki bilgiyi şu aşamada doğrulanmış kabul etmek mümkün değil. Yerel basın da Bakan'ın durumuyla ilgili haberlerin birbiriyle çeliştiğini aktarıyor.

KORUMALARI ALIKONULDU

Aden Time, Bakan'ın beraberindeki bazı kişilerin alıkonulduğunu, bir askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini ve başka bir aracın ele geçirildiğini yazdı. Başka bir Yemen kaynağı ise Bakan'ın üst düzey yardımcılarından biri ile bazı korumalarının esir alındığını öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Olayın ardından en kritik konu Bakan Aqili'nin durumu. Şu ana kadar Yemen Savunma Bakanlığı veya hükümetten Bakan'ın sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Yemen Monitor da çatışmaların ayrıntılarını ve can kaybı sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.