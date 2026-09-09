  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme 65,2 milyar liralık dev yatırım! AR-GE harcamalarının lider şirketi TUSAŞ Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası' Ekrem’in reklamcısı "sistem"i anlattı! Ekosistemin çadır tiyatrosu Çocuklar peş peşe fenalaştı … Sel felaketi yaşanan ülkede yeni kabus! Onlarca çocuğa tarihi geçmiş ilaç verildi Ahmet Hakan’dan Ruhi Çenet’e olay gönderme! “Sanki gizli bir ajandası var”
Gündem Ön saflarda görüntülendi! Taciz şüphelisi vekil Anıtkabir’de
Gündem

Ön saflarda görüntülendi! Taciz şüphelisi vekil Anıtkabir’de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ön saflarda görüntülendi! Taciz şüphelisi vekil Anıtkabir’de

CHP'nin kuruluş yıl dönümü bahanesiyle Anıtkabir’e giden parti heyetinde, adı kadına yönelik cinsel taciz ve sarkıntılık skandallarıyla anılan, bu yüzden dayak yeyip ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da boy gösterdi. Doğum günü partisinde savurduğu ahlaksız ifadelerle gündeme düşen ve parti içinde dahi "yozlaşma" tepkilerine yol açan skandal vekilin, Anıtkabir yürüyüşünde en ön safta protokolde yer alması CHP'deki pişkinliği ve ahlaki çöküşü bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'e gitti. Aslanlı Yol'da Kılıçdaroğlu'nun gelmesini bekleyen partililer arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gibi isimler yer aldı.

TACİZLE GÜNDEME GELEN VEKİL ÖN SAFTA

 

Anıtkabir ziyaretine katılan isimlerin yanında kadına yönelik taciz ve sarkıntılık iddiasıyla gündeme gelen ve bu nedenle kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da yer alması dikkat çekti. Yazgan, Anıtkabir'de en ön saflarda görüntülendi. Bilindiği gibi Yazgan’ın katıldığı doğum günü partisinde "Bir posta atıp çıkacağım" dediği iddia edilmişti.

 

"Ahlaksızlığa sıfır tolerans" tiyatrosu çöktü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yazgan'ın taciz skandalına ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz"

Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür
Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür

Gündem

Hani hükümet CHP’li belediyelere kaynak vermiyordu! Aras’tan Erdoğan’a 112,5 milyon euroluk teşekkür

Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret
Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret

Siyaset

Ne CHP’li gibi duruyor ne de CHP’den gidiyor! Mansur’dan Anıtkabir teklifine de ret

CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil
CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil

Gündem

CHP Lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta kendisini ‘mazlum’ olarak sunan imamoğlu’nun maskesini düşürdü! Ekrem siyasi tutuklu değil

CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’
CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’

Yerel

CHP’linin CHP’liye yaptığını kimse yapmaz! ‘Bizim çöpümüz bize yeter’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!
Gündem

Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’yı silahlandırma sevdasına düşen ve Türkiye karşıtı kulislerin başını çeken Alman siyasetçi Frie..
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!
Gündem

Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı! CHP ve Yeni Parti ittifakı çatladı, belediye AK Parti’ye geçti!

Yargı kararıyla tekrarlanan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi, Meclis salonunda nefes kesen 4 turlu bir maratona sahne oldu. Tutuklana..
Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!
Gündem

Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur’dan ABD’li generale tokat gibi cevap! Siyonist İsrail'i koruyup Türkiye'yi hedef alan çifte standardı yüzlerine vurdu!

ABD’li küstah bir generalin Türkiye’nin bölgesel güçlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip "Ya Türkiye nükleer silah edinirse?" sözle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23