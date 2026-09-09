Ön saflarda görüntülendi! Taciz şüphelisi vekil Anıtkabir’de
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CHP'nin kuruluş yıl dönümü bahanesiyle Anıtkabir’e giden parti heyetinde, adı kadına yönelik cinsel taciz ve sarkıntılık skandallarıyla anılan, bu yüzden dayak yeyip ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da boy gösterdi. Doğum günü partisinde savurduğu ahlaksız ifadelerle gündeme düşen ve parti içinde dahi "yozlaşma" tepkilerine yol açan skandal vekilin, Anıtkabir yürüyüşünde en ön safta protokolde yer alması CHP'deki pişkinliği ve ahlaki çöküşü bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'e gitti. Aslanlı Yol'da Kılıçdaroğlu'nun gelmesini bekleyen partililer arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gibi isimler yer aldı.
TACİZLE GÜNDEME GELEN VEKİL ÖN SAFTA
Anıtkabir ziyaretine katılan isimlerin yanında kadına yönelik taciz ve sarkıntılık iddiasıyla gündeme gelen ve bu nedenle kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da yer alması dikkat çekti. Yazgan, Anıtkabir'de en ön saflarda görüntülendi. Bilindiği gibi Yazgan’ın katıldığı doğum günü partisinde "Bir posta atıp çıkacağım" dediği iddia edilmişti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yazgan'ın taciz skandalına ilişkin şöyle konuşmuştu:
"Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz"
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