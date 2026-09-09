LG televizyonların ajan gibi çalıştığı tespit edildi! Wi-Fi'ye bağlı her şeyi takibe almış

Sesli komut sisteminin kullanımı sırasında mikrofona yansıyan konuşmaların webOS üzerinde düz metin olarak kaydedilebildiği görülürken, tespit edilen uzaktan kod çalıştırma açıkları ciddi bir riski daha beraberinde getirdi. Güvenlik açığının kötüye kullanıldığı test ortamında, ekran kapalı ve bekleme modundayken bile ortam seslerinin kaydedilebildiği ve cihaz internete bağlandığında bu verilerin dışarı aktarılabildiği doğrulandı. LG yönetimi ortam konuşmalarının gizlice kaydedilmediğini ve ses özelliğinin kullanıcı isteğine bağlı olduğunu savunsa da, araştırmacılar bu teknik açıklar giderilene kadar televizyonların internet bağlantısının kesilmesini ve harici medya oynatıcıların kullanılmasını tavsiye ediyor.

LG’nin webOS tabanlı akıllı televizyonları üzerinde yürütülen kapsamlı güvenlik incelemesi, bazı modellerin ev ağındaki diğer cihazları taradığını, kullanıcıların sesli komutlarını düz metin olarak kaydedebildiğini ve güvenlik açıklarından yararlanıldığında ekran bekleme modundayken ortam sesinin alınabildiğini ortaya çıkardı. İnceleme kapsamında G5 dahil mağazadan satın alınan LG OLED televizyonlar, ağ trafiğinden ses tanıma sistemine kadar birçok başlıkta test edildi.

LG TV’ler yerel ağdaki telefon ve akıllı saatleri tarıyor

Wireshark ile gerçekleştirilen ağ trafiği analizlerinde televizyonların bağlı oldukları yerel ağı aktif biçimde taradığı belirlendi. Bu taramalar sırasında televizyonla doğrudan bağlantısı bulunmayan telefonlar, akıllı saatler ve diğer ağ cihazları da tespit edildi.

Test edilen sistemde webOS, yerel IP adreslerinin yanı sıra çevredeki Wi-Fi ağlarının adlarını, sinyal güçlerini ve konumla ilişkilendirilebilecek verileri de topladı.

Testlerden birinde, kullanıcı sözleşmeleri kabul edilmeden ve televizyon yalnızca HDMI üzerinden ekran olarak kullanılırken bile cihazın dış sunucularla iletişim kurduğu görüldü.

Aynı ağ üzerinde 38’den fazla cihazın bilgileri tespit edildi. İnceleme, televizyonun yalnızca ekranda oynatılan içerikle sınırlı kalmayan geniş bir ağ görünürlüğüne sahip olduğunu ortaya koydu.

LG televizyonlarda bulunan Otomatik İçerik Tanıma sistemi, yani ACR de veri toplama mekanizmasının önemli parçalarından biri. ACR, ekrandaki görüntü ve sesi örnekleyerek dijital parmak izleri oluşturuyor ve izlenen içeriğin tanınmasını sağlıyor.

Sistem yalnızca televizyon uygulamalarında değil, HDMI gibi harici girişlerden gelen içeriklerde de çalışabiliyor. Toplanan izleme ve cihaz verileri LG’nin reklam teknolojileri tarafında kullanılan veri altyapısıyla ilişkilendiriliyor.

LG’nin akıllı TV ekosisteminin ulaştığı cihaz sayısı da oldukça yüksek. Şirketin dünya genelindeki akıllı televizyon satışları yaklaşık 216 milyon seviyesinde bulunurken LG Ad Solutions, ABD’de 363 milyon “ikincil adreslenebilir cihaza” erişebildiğini belirtiyor. Bu kategoride televizyonla aynı hanede bulunan telefon, tablet ve diğer bağlantılı cihazlar yer alıyor.

Ses tarafındaki testlerde kullanıcıların televizyona verdiği sesli komutların webOS üzerinde düz metin günlüklerine dönüştürülebildiği belirlendi.

Ses tanıma özelliği etkinleştirildikten sonra mikrofonun konuşmanın sona ermesinden yaklaşık 10 ila 15 saniye sonrasına kadar açık kalabildiği ve bu sürede televizyona yöneltilmemiş konuşmaların da günlük dosyalarına girebildiği görüldü.

Güvenlik araştırmacıları ayrıca webOS üzerinde uzaktan kod çalıştırmaya izin veren açıklar tespit etti. Bu açıkların kullanıldığı test ortamında LG G5, uzaktan kontrol edilebilen bir dinleme cihazına dönüştürülebildi.

Televizyonun ekranı kapalı ve cihaz bekleme modundayken kullanılabilir seviyede ortam sesi kaydedildi. Ethernet bağlantısı kesildiğinde ses verisi cihaz üzerinde tutulmaya devam etti ve ağ bağlantısı yeniden sağlandığında kayıt dışarı aktarılabildi.

Buradaki önemli ayrım, ekran kapalıyken yapılan ortam kaydının güvenlik açığından yararlanılarak ele geçirilmiş televizyon üzerinde gerçekleştirilen testlerden biri olması.

İnceleme, LG’nin tüm televizyonlarının normal kullanım sırasında sürekli olarak gizlice ortam konuşmalarını kaydedip şirket sunucularına gönderdiğini kanıtlamıyor.

Buna karşılık webOS’taki ses günlükleri, ağ taraması, ACR sistemi ve keşfedilen uzaktan kod çalıştırma açıkları ayrı ayrı doğrulanan bulgular arasında bulunuyor.

LG, Temmuz 2026’da yaptığı açıklamada televizyonlarının ortam konuşmalarını toplamadığını, kaydetmediğini veya saklamadığını belirtmiş, ses tanıma özelliğinin kullanıcı tarafından başlatılan isteğe bağlı bir özellik olduğunu açıklamıştı. Şirket, son güvenlik incelemesinde ortaya çıkan bulgulara ilişkin henüz yeni bir açıklama yayımlamadı.

Araştırmacılar tarafından tespit edilen webOS açıklarının teknik ayrıntıları şu aşamada kamuya açıklanmadı. Güvenlik açıkları sorumlu bildirim sürecinden geçerken, incelemeyi gerçekleştiren ekip LG televizyonların internet bağlantısının kesilmesini ve çevrim içi içerik için harici bir medya oynatıcısının kullanılmasını en sıkı korunma yöntemi olarak öneriyor. Level1Techs ayrıca belirli LG sunucularının yönlendirici veya DNS seviyesinde engellenmesine yönelik teknik bir rehber yayımladı.