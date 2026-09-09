“İlişkileri keseceğiz” demişlerdi! Siyonist ortaklığı deşifre oldu

Gazze'deki katliamların ardından Avrupa'daki çok sayıda üniversite, kamuoyundan ve öğrencilerden yükselen tepkiler üzerine siyonist rejimle akademik ilişkilerini gözden geçirme kararı almıştı.

Bazı üniversiteler İsrailli kurumlarla yürütülen işbirliklerini askıya aldığını veya sonlandıracağını açıklarken, Investigate Europe ile Reporters United'ın ortak araştırması dikkat çeken bir tabloyu gündeme taşıdı.

Araştırmaya göre İspanya, Hollanda, İtalya ve Belçika'daki bazı üniversiteler, kamuoyuna yaptıkları açıklamalara rağmen İsrailli kuruluşların da dahil olduğu Avrupa Birliği araştırma projelerinde yer almaya devam ediyor.

34 üniversite 38 yeni projede

EUobserver'ın aktardığı araştırmada, İsrail savunma sektörüyle bağlantısı bulunan veya askeri alanda da kullanılabilecek teknolojiler üzerinde çalışan kuruluşların AB'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe kapsamındaki projelerde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Dört Avrupa ülkesindeki 34 üniversitenin İsrailli kuruluşların bulunduğu 38 yeni Horizon Europe projesinde yer aldığı tespit edildi. Bu projeler kapsamında Avrupa'daki üniversitelere sağlanan AB finansmanının toplamının yaklaşık 15 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

Bir projeden çıktılar, diğerinde ortaklığa devam ettiler

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise üniversitelerin farklı projelerde izlediği tutum oldu.

İspanya, İtalya ve Belçika'daki 6 üniversitenin, İsrailli ortakların savunma sektörüyle bağlantıları nedeniyle bazı Horizon Europe projelerinden çekildiği, buna karşılık aynı üniversitelerin İsrailli kuruluşlarla başka AB projelerinde ortaklığını sürdürdüğü belirlendi.

İncelenen projelerden 6'sının geliştirilen teknolojilerin hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilmesi nedeniyle “çift kullanımlı” nitelik taşıma potansiyeline sahip olduğu da kaydedildi.

Technion, Mellanox ve Weebit Nano da listede

Projelerde İsrail merkezli Holon Institute of Technology, Weebit Nano, Mellanox ve Technion Institute gibi kuruluşların bulunduğu aktarıldı.

Araştırmanın Avrupa genelindeki verileri ise işbirliğinin boyutunun çok daha geniş olduğunu gösterdi. Buna göre Avrupa'daki 386 yükseköğretim kurumu, İsrail'de savunma veya savunma teknolojileriyle bağlantılı kuruluşların dahil olduğu toplam 205 projede yer alıyor.

AB fonlarının kapısı açık kaldı

İsrailli kuruluşların Horizon Europe programından yararlanabilmesinin hukuki zeminini ise AB ile İsrail arasındaki ortaklık düzenlemeleri oluşturuyor.

Böylece Gazze nedeniyle İsrail'le akademik ilişkilerini sınırlandıracağını açıklayan üniversitelerin bir bölümünün, AB tarafından finanse edilen araştırma projeleri üzerinden İsrailli kuruluşlarla aynı konsorsiyumlarda bulunmaya devam ettiği ortaya çıktı.