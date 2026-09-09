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Spor Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor!
Spor

Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray Devler Ligi'nde sahne alıyor!

Şampiyonlar Ligi’ndeki gururumuz Galatasaray, Portekiz deplasmanında Sporting karşısına muazzam bir kadroyla çıkıyor. TSİ 22.00’de başlayacak dev randevu öncesinde iki takımın da sahaya süreceği ilk 11’ler açıklandı.

Hakem Espen Eskas’ın düdük çalacağı ve TRT 1 ile Tabii platformundan şifresiz yayınlanacak kritik mücadelede temsilcimiz, yıldızlar topluluğu kadrosuyla zafer arayacak.

Okan Buruk'tan radikal tercih! Davinson Sanchez'in yanında Jakobs sürprizi!

Cimbom’un Sporting karşısındaki en dikkat çeken hamlesi savunmanın göbeğinde yaşandı. Sarı-kırmızılılarda stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Jakobs’tan oluşurken, milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı kulübede hamle oyuncusu olarak bekleyecek. Kale Uğurcan’a emanet edilirken; hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane ve Batrakov gibi dinamik isimler Portekiz ekibinin kabusu olmak için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Sporting: Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia, Catamo, Zalazar, Guilherme, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Barış Alper.

STOPER HATTINDA SÜRPRİZ

Galatasaray'da stoper hattında Jakobs ve Davinson Sanchez görev alacak. Milli stoper Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

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