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Gündem 7 Ekim öncesi uyarı İsrail'i karıştırdı! Netanyahu küplere bindi: Dava talimatı verdi
Gündem

7 Ekim öncesi uyarı İsrail'i karıştırdı! Netanyahu küplere bindi: Dava talimatı verdi

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7 Ekim öncesi uyarı İsrail'i karıştırdı! Netanyahu küplere bindi: Dava talimatı verdi

7 Ekim 2023 saldırılarından önce BAE'den İsrail'e büyük çaplı bir Hamas operasyonu konusunda uyarı gönderildiği yönündeki haber Tel Aviv'de krize dönüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kendisini önceden uyardığını yazan Haaretz'e dava açılması talimatını verdi. Başbakanlık Ofisi görüşmenin gerçekleşmediğini öne sürerken, Yedioth Ahronoth'a konuşan üst düzey bir istihbarat kaynağı ise BAE'den saldırı uyarısı geldiğini doğruladı.

İsrail'de 7 Ekim 2023 öncesinde siyasi ve istihbari makamların Hamas'ın büyük çaplı saldırısına ilişkin bilgi sahibi olup olmadığı tartışması yeni bir boyut kazandı.

Haaretz'in BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırıdan kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığı yönündeki haberi, Netanyahu yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

İsrail Başbakanlık Ofisi iddiayı reddederken Netanyahu'nun haberin yayımlanmasının ardından hukuki süreç başlatılması için harekete geçtiği açıklandı.

Netanyahu'dan Haaretz'e dava talimatı

Başbakanlık Ofisi, Eylül 2023'ün başından 7 Ekim'e kadar Netanyahu ile Al Nahyan arasında herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Açıklamaya göre Başbakanlık Ofisi, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Askeri Müsteşarlık tarafından Netanyahu'nun görüşme kayıtları incelendi ancak BAE lideriyle yapıldığı öne sürülen telefon görüşmesine ilişkin kayıt bulunamadı.

Aynı dönemde BAE'den bir temsilcinin Netanyahu'yu ziyaret ettiğine ilişkin kayda da rastlanmadığı belirtildi.

Netanyahu'nun bunun üzerine avukatlarına Haaretz, gazeteci Shlomi Eldar ve haberle bağlantılı diğer taraflara karşı iftira davası açılması için talimat verdiği duyuruldu.

i24 News'in aktardığına göre Haaretz ise geri adım atmayarak yayımladığı haberin arkasında olduğunu bildirdi.

İstihbarat kaynağından dikkat çeken doğrulama

Netanyahu yönetiminin yalanlamasının ardından Yedioth Ahronoth'un yayımladığı bilgiler tartışmayı daha da büyüttü.

BAE ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalı hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen üst düzey Orta Doğulu bir istihbarat kaynağı, 7 Ekim'den önce BAE tarafından İsrail'e Hamas'ın büyük ve yakın bir eylem gerçekleştirebileceğine ilişkin uyarı iletildiğini doğruladı.

Kaynak, söz konusu istihbaratın “çok güvenilir” bir kaynaktan geldiğini ve BAE yönetiminin bilgiyi son derece ciddi değerlendirdiğini aktardı.

Uyarıda kesin bir saldırı tarihi bulunmadığı ancak operasyonun yakın zamanda gerçekleşebileceğine işaret edildiği belirtildi.

Kritik soru cevapsız kaldı: Netanyahu'ya bizzat ulaştı mı?

İstihbarat kaynağı BAE'den İsrail'e uyarı gönderildiğini doğrularken, tartışmanın en kritik bölümünü açıklamadı.

Kaynak, bilginin doğrudan Yahya Sinvar'a dayandırılıp dayandırılmadığını, İsrail makamlarına hangi yöntemle ulaştırıldığını ve Al Nahyan'ın Netanyahu ile bizzat görüşerek uyarıyı iletip iletmediğini açıklamaktan kaçındı.

Gerekçe olarak ise iki ülke liderliği arasındaki gizli iletişim kanallarının korunması gösterildi.

Gizli telefon detayı

Yedioth Ahronoth'un aktardığı bir başka ayrıntı ise BAE ile İsrail arasındaki hassas görüşmelerin geçmişte nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin oldu.

Habere göre bazı görüşmelerde bir BAE istihbarat görevlisi güvenli telefonu bizzat İsrail Başbakanlık Ofisi'ne getiriyor, iletişim bu cihaz üzerinden sağlanıyor ve telefon görüşmenin ardından imha ediliyordu.

Bu ayrıntı, Netanyahu yönetiminin “arama kayıtlarında görüşme bulunamadı” açıklamasıyla birlikte İsrail kamuoyundaki tartışmanın daha da büyümesine yol açtı.

Haaretz: Al Nahyan saldırıdan yaklaşık 10 gün önce uyardı

Krizin fitilini ateşleyen Haaretz araştırmasında ise çok daha ağır bir suçlama ortaya konulmuştu.

Gazete, çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Al Nahyan'ın Eylül 2023'ün sonunda Netanyahu ile yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Haberde BAE liderinin, dönemin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'den İsrail'e büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda Netanyahu'yu uyardığı ileri sürüldü.

Daha da dikkat çekici olarak Netanyahu'nun kendisine ulaştırılan bu bilgiyi İsrail güvenlik kurumlarına aktarmadığı ve uyarının ardından gerekli tedbirlerin alınmadığı öne sürüldü.

Haaretz'e göre BAE tarafı muhtemel saldırının büyük can kaybına neden olabileceği, bölgesel istikrarı bozabileceği ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki Abraham Anlaşmaları'nı tehlikeye atabileceği konusunda da Netanyahu'yu uyarmıştı.

Netanyahu yönetimi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

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