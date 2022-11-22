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Spor Suudi Arabistan'ın antrenörü kimdir? Hervé Renard kaç yaşında ve nereli? İşte Hervé Renard'ın biyografisi
Spor

Suudi Arabistan'ın antrenörü kimdir? Hervé Renard kaç yaşında ve nereli? İşte Hervé Renard'ın biyografisi

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihinde 6. kez turnuvaya katılıyor. Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın teknik direktörü ise Hervé Renard. Futboseverler de Hervé Renard'ın kim olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Suudi Arabistan'ın antrenörü kimdir? Hervé Renard kaç yaşında ve nereli?

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:39:00 -
Suudi Arabistan'ın antrenörü kimdir? Hervé Renard kaç yaşında ve nereli? İşte Hervé Renard'ın biyografisi

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihinde 6. kez turnuvaya katılıyor. Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın teknik direktörü ise Hervé Renard. Futboseverler de Hervé Renard'ın kim olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Suudi Arabistan'ın antrenörü kimdir? Hervé Renard kaç yaşında ve nereli?

22. FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken ekiplerden biri de Suudi Arabistan. Futbolseverler de Suudi Arabistan'ın antrenörü hakkında bilgi almak istiyor. İşte, Hervé Renard'ın biyografisi...

HERVE RENARD KİMDİR?

Hervé Renard 30 Eylül 1968 tarihinde dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Fransız futbolcu ve teknik adam, 2012 Afrika Uluslar Kupası'nı Zambiya teknik direktörü olarak, 2015 Afrika Uluslar Kupası'nı ise Fildişi Sahili teknik direktörü olarak kazandı.

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da SC Draguignan ile başladı. Sonrasında; Cambridge United, Song Da Nam Dinh ve AS Cherbourg takımlarında görev aldı.

2008-2010 yılları arasında Zambiya, 2010'da ise Angola ile milli takımlar dönemi başladı.

Fransız teknik adam 2019'dan bu yana da Suudi Arabistan'ın antrenörü olarak görev alıyor.

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