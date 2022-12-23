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Dünya Suudi Arabistan'ı sel altüst etti! Bir çok aracı üst üste attı: Şaşkına çeviren olay sosyal medyada viral oldu
Dünya

Suudi Arabistan'ı sel altüst etti! Bir çok aracı üst üste attı: Şaşkına çeviren olay sosyal medyada viral oldu

Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. İnternete düşen videolarda araçların akıntıyla birlikte sürüklendiği ve üst üste yığıldıkları anlar dikkat çekti. Selin altüst ettiği Suudi Arabistan'da akıntıya kapılan çok sayıda araç üst üste yığıldı...

Yeniakit Publisher
2022-12-23 19:02:00 - 2022-12-23 19:05:52
Suudi Arabistan'ı sel altüst etti! Bir çok aracı üst üste attı: Şaşkına çeviren olay sosyal medyada viral oldu

Suudi Arabistan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış başta Mekke şehri olmak üzere ülke genelinde sel felaketine neden oldu. Mekke kentinde çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.

SAĞANAK YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte caddeler adeta göle dönerken, çok sayıda aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI

İnternete düşen bazı videolarda ise sel sularının çekildiği bölgelerde araçların üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.

Suudi Arabistan'ı sel vurdu: Araçlar sürüklendi

Alarm durumuna geçildi

Öte yandan felaketle birlikte saha ekipleri de harekete geçti.

Kentte alarm durumuna geçildiği belirtiliyor.

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