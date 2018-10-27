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Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:27
Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı, Türkiye, İran ve ABD hakkında açıklamalarda bulundu. 

el-Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyleyerek, Suudi yetkililerin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte koordineli çalıştığını ifade etti. Bakan sözlerine, soruşturmanın zaman aldığını ve gerçeklerin günler geçtikçe ortaya çıkacağını ekledi.

ABD ile ilişkilerine de değinen Bakan Cubeyr, "Suudiler, Amerika ile demir kaplı stratejik ilişkilere sahip ve bu da değişmez" dedi.

İran'ın terörün en büyük sponsoru olduğunu iddia eden ve sert sözler sarf eden Suudi Bakan, "Suudi Arabistan Ortadoğu'da iki şey ile ilgileniyor. Biri Suudi Arabistan'ın ışığı, diğeri İran'ın karanlığı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:27
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