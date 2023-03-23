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Dünya Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 19:57:00 -
Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi

Suudi Arabistan'ın, İran'ın ardından Suriye'yle de yeniden diplomatik ilişki kuracağı tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan'ın 7 yıl sonra İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi.

Karşılıklı açılacak

Konuya aşina üç kaynak, Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki temasların İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik anlaşmanın ardından ivme kazandığını ifade ederek, Suriye ve Suudi Arabistan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıklarını belirtti.

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