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Suudi Arabistan'dan skandal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Jubeir, Kaşıkçı olayının histerik bir hal aldığını söyleyerek skandal bir açıklamada bulundu. Ayrıca Jubeir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetini işleyen Suudilerin Türkiye'ye iade edilmesi ve burada yargılanmaları için talebini reddederek, "Burada yargılanacaklar" dedi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
Suudi Arabistan'dan skandal Kaşıkçı açıklaması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada iyice köşeye sıkışan Suudi Arabistan'dan, olaya dair skandal bir açıklama geldi. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Histerik bir hal aldı"

Cübeyir, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Jubeir ayrıca, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

"Zanlılar Suudi Arabistan'da yargılanacak"

Aynı zamanda Jubeir, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını reddetti, zanlıların Suudi Arabistan'da yargılanacağını söyledi. 

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:09
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