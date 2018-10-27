Suudi Arabistan'dan skandal Kaşıkçı açıklaması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada iyice köşeye sıkışan Suudi Arabistan'dan, olaya dair skandal bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyir Bahreyn'de katıldığı Manama Güvenlik Zirvesi'nde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Histerik bir hal aldı"

Cübeyir, "Kaşıkçı cinayeti histerik bir hal aldı. Soruşturmalar zaman alır gerçekler soruşturma devam ettikçe ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Jubeir ayrıca, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

"Zanlılar Suudi Arabistan'da yargılanacak"

Aynı zamanda Jubeir, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını reddetti, zanlıların Suudi Arabistan'da yargılanacağını söyledi.

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