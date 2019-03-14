Suudi Arabistan'dan skandal Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre; Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetini hem "korkunç bir suç", hem de "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirdi. Bu olay sebebiyle dehşete düştüklerini söyledi.

Suudi yetkililer, diğer yandan cinayetle ilgili soruşturmanın uluslararası hale getirilmesine karşı olduklarını da vurguladı.

Şüphelilerin işkenceye tabi tutulmadan sorgulandığını öne süren Riyad yönetimi, uluslararası soruşturmayı "iç işlerine müdahale" olarak algılayacaklarını ifade etti.