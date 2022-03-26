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Dünya Suudi Arabistan'dan saldırı sonrası mesaj
Dünya

Suudi Arabistan'dan saldırı sonrası mesaj

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rusya-Ukrayna krizi dahil küresel zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 23:50:00 -
Suudi Arabistan'dan saldırı sonrası mesaj

Ferhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu kapsamında "Sorunsuz Geçiş: Yeşil Alternatiflere Geçiş Sırasında Enerji Talebinin Karşılanması" temalı oturumda konuştu.

İklimsel ve ekonomik zorlukların yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi dahil olmak üzere küresel zorluklarla yüzleşmenin tek başına mümkün olmadığını vurgulayan Ferhan, bunun için birlikte çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

"Bu krizle başa çıkmanın en iyi yolu..."

Ferhan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili, "Bu krizle başa çıkmanın en iyi yolunun, siyasi bir çözüme ulaşmak için iki taraf arasındaki diyaloğu güçlendirmek, sivillerin acılarına son vermek ve çatışmayı uluslararası hukuk çerçevesinde durdurmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doha Forum 2022, "Yeni Dönem için Dönüşüm" temasıyla bugün Katar'ın başkenti Doha'da başladı. 2000 yılından bu yana her yıl düzenlenen forum, dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanlarını, politikacıları ve kanaat önderlerini bir araya getiriyor.

 

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