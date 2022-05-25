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Spor Suudi Arabistan'dan o Türk'e 'yok artık' dedirten teklif! Ne yapıp edip alacaklar
Spor

Suudi Arabistan'dan o Türk'e 'yok artık' dedirten teklif! Ne yapıp edip alacaklar

Suudi Arabistan Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Milli futbolcu Cenk Tosun'a senelik 5 milyon Euro maaş teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 07:36:00 -
Suudi Arabistan'dan o Türk'e 'yok artık' dedirten teklif! Ne yapıp edip alacaklar

Everton ile sözleşmesi sona eren milli forvet Cenk Tosun'un, gelecek sezonda forma giyeceği takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Detaylar haberimizde...

Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmeler sonrası 30 yaşındaki forvetin yeni adresi netleşmeye başladı. Milli futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Al Hilal'den 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme

Bafetimbi Gomis'i Galatasaray'a kaptıran Al Hilal'in Fransız golcünün boşluğunu Cenk Tosun'la doldurmak istediği ve 30 yaşındaki futbolcuya 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Cenk Tosun teklife sıcak bakıyor

Cenk Tosun'un yapılan teklife sıcak baktığı ve Haziran ayında Al Hilal ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

30 yaşındaki forvetle Hollanda ekibi PSV'nin de ilgilendiği ancak Al Hilal'in yaptığı teklifin daha iyi olması nedeniyle Cenk'in Suudi Arabistan'a sıcak baktığı belirtildi.

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