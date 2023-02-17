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Dünya Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…
Dünya

Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…

Suudi Arabistan ilk kadın astronotunu bir uzay görevine göndermeye hazırlanıyor. ABD ile ortaklaşa yapılacak bu görev, krallığın tarihinde bir ilki işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 15:35:00 -
Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…

Suudi Arabistan ilk kadın astronotunu bir uzay görevine göndermeye hazırlanıyor. ABD ile ortaklaşa yapılacak bu görev, krallığın tarihinde bir ilki işaret ediyor.

Resmi Suudi basını Pazar günü yaptığı açıklamada, Rayyana Barnawi'nin '2023'ün ikinci çeyreğinde' Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yönelik bir görevde Suudi erkek astronot Ali Al-Qarni'ye katılacağını söyledi. Ajans, astronotların 'AX-2 uzay görevinin mürettebatına katılacağını' ve uzay uçuşunun 'ABD'den fırlatılacağını' söyledi.

Petrol zengini ülke, 2019'da vatandaşlarından birini uzaya gönderen ilk Arap ülkesi olan komşusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin izinden gidecek. O görevde astronot Hazzaa al-Mansoori, ISS'de sekiz gün geçirmişti. Diğer bir Emirlik astronotu olan Sultan al-Neyadi de bu ayın sonlarında bir yolculuk yapacak. 'Uzayın Sultanı' lakaplı 41 yaşındaki Neyadi, SpaceX Falcon 9 roketiyle ISS'ye doğru yola çıktığında uzayda altı ay geçiren ilk Arap astronot olacak.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da reformlar aracılığıyla krallığı şimdi sahip olduğu katı imajından kurtarmaya çalışıyor. Suudi Arabistan'da 2017'de iktidara gelmesinden bu yana, kadınların bir erkek veli olmadan araba kullanmalarına ve yurtdışına seyahat etmelerine izin verildi ve kadınların işgücündeki oranları 2016'dan bu yana iki kattan fazla artarak yüzde 17'den yüzde 37'ye çıktı.

1985 yılında, bir hava kuvvetleri pilotu olan Suudi kraliyet Prensi Sultan bin Salman bin Abdulaziz, ABD tarafından organize edilen bir uzay görevine katılarak uzaya giden ilk Arap Müslüman oldu. ndtv.com'a göre; 2018'de Suudi Arabistan bir uzay programı oluşturdu ve geçen yıl astronotları uzaya göndermek için başka bir program başlattı.

Rayyana Barnawi 33 yaşında bir biyomedikal araştırmacısı ve yaklaşmakta olan Suudi Arabistan uzay görevinin bir parçası olacak. Barnawi, lisans eğitimini Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden Biyomedikal Bilimler (ReGD) alanında tamamladı. Yüksek lisansını Riyad'daki Alfaisal Üniversitesi'nde Biyomedikal Bilimler alanında yaptı. Barnawi, kanser kök hücre araştırmalarında dokuz yıldan fazla deneyime sahip. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sırasında alanına giren deneyleri yapmaktan sorumlu olacak.

 

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