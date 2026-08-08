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Gündem Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor
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Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

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Suudi Arabistan’dan "Mekke Savunma Anlaşması" mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın üç ülke arasındaki caydırıcılık, koordinasyon ve entegrasyonu güçlendireceğini belirten Bin Selman, uzun vadeli bir savunma ortaklığının temellerinin atıldığını vurguladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”na ilişkin Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmanın üç ülke arasındaki savunma iş birliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Caydırıcılık ve koordinasyon güçlenecek

Halid bin Selman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri ve stratejik ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

Anlaşmanın kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu güçlendireceğini vurgulayan Bin Selman, savunma alanındaki ortaklığın uzun vadeli bir çerçeveye kavuştuğunu ifade etti.

“Uzun vadeli savunma ortaklığının çerçevesini oluşturuyor”

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, anlaşmanın yalnızca üç ülke açısından değil, bölgesel ve küresel güvenlik bakımından da önem taşıdığını söyledi.

Bin Selman şu ifadeleri kullandı:

“Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır.”

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan güçlü iş birliği

Anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma alanındaki koordinasyonunun artırılması ve ortak caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suudi Arabistan yönetiminin açıklaması, üç ülke arasındaki savunma ortaklığının uzun vadeli ve stratejik bir yapı içerisinde ilerletileceğinin mesajı olarak öne çıktı.

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Yorumlar

EYVALLAH REİSİMİZ ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN

İşte lider ve liderliği ortada olan adamın kralı... işin ilginç yanı bu bizim araplar , büyük şeytan abd,nin ne olduğunu geçte olsa anladılar gibi... SON ZAMANLARDA NE OLDUĞU ALENİ ORTADA, BUNU BİZİM İÇİMİZDEKİ SOLAK ZİHNİYET ANLAMAZ... Bu cehapekaka Yenichpkk anlamaz, onlar DİN İSLAM BAŞÖRTÜSÜ VE DEVLET VATANDAŞ DÜİMANI OLARAK KALACAK İşte bu ortamda güzel şeyler de oluyor

mağdur

Özlenen tablo rabbim bütün müslümanları tek çatı altında birleşmeyi nasip etsin inşaallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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