Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57. kuruluş yıldönümüne özel bir açıklama yaptı. Bahçeli gündemdeki birçok konuyu değerlendirirken Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Açıklama şu şekilde: "Değerli Dava Arkadaşlarım Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk siyasi hayatındaki 57 yıllık şerefli yolculuğunun yıldönümünde hepinizi en iyi dileklerimle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.“Şanla Şerefle” nice 57 yıllara diyorum. Bu yolculuk; yufka yüreklilerle çetin yolların aşılmayacağını bilenlerin onurlu ve kararlı yürüyüşüdür. Vatanımızın her karışına, aziz milletimizin her ferdine, milli varlığımızın her zerresine ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesinde olanların yürüyüşüdür.

Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle, her yılı bir asra bedel 57 senede ilkelerimizden ve ülkülerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fitneye gelmedik ihanete boyun eğmedik. Ne çizgimizden saptık ne duruşumuzu bozduk. İmanla direndik, inançla güçlendik. Hak’ka sığındık hakikatlilerle yürüdük. Sabrettik, sebat ettik, desteği milletten, zaferi Allah’tan diledik. Milletimize hizmet yolunda yılmadık yorulmadık. İlk günkü azim ve kararla devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için gayret gösterdik. Çok şükür ki başardık, mesafe aldık bu günlere ulaştık.