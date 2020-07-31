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Dünya

Suudi Arabistan'dan Kral Selman Bin Abdülaziz'le ilgili açıklama

Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Kral Selman Bin Abdülaziz'in sağlık durumunun iyileşmesinin ardından taburcu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:43:00 - 2020-07-31 19:46:47
Suudi Arabistan'dan Kral Selman Bin Abdülaziz'le ilgili açıklama

Suudi Arabistan'ın 84 yaşındaki kralı Selman Bin Abdülaziz, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

Kral Abdülaziz, artan sağlık sorunları nedeniyle 20 Temmuz tarihinde başkent Riyad'da hastaneye kaldırılmıştı.

Suudi Kral, safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.

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