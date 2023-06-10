Suudi Arabistan'dan karar! Araplar ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi! Dünyaya duyurdu

Suudi Arabistan ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi.

Suudi Arabistan'nın KARARI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yayımlanan açıklamaya göre, tatbikatın, "askeri hazırlık kapasitesini yükseltmeyi" amaçladığı ifade edildi. Suudi Arabistan o ülke ile askeri tatbikatı yaptı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-1 Lancer ve F15 savaş uçağının da yer aldığı tatbikatta, atış sahasındaki simülasyon hedeflerinin yok edilmesi için gerçek mühimmat kullanıldı.

Suudi Arabistan'da 30 Mayıs'ta da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD tarafından "Kartalın Kararlılığı 23" isimli ortak askeri tatbikat yapılmıştı.

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Mart 2022'de de "Kartalın Kararlılığı 22" isimli ABD Körfez askeri tatbikatı gerçekleştirilmişti.