Suudi Arabistan'dan karar! Araplar ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi! Dünyaya duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan kararı verdi: Arabistan ABD ile askeri tatbikatı yaptı. Askeri hazırlık kapasitesini yükseltmeyi amaçladıklarını ve kararını dünyaya ilan etti! İlerleyen dönemlerde tatbikata devam edeceği ve yeni adımlar atılacağı düşünülüyor...
Suudi Arabistan ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi.
Suudi Arabistan'nın KARARI
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yayımlanan açıklamaya göre, tatbikatın, "askeri hazırlık kapasitesini yükseltmeyi" amaçladığı ifade edildi. Suudi Arabistan o ülke ile askeri tatbikatı yaptı.
ABD Hava Kuvvetlerine ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-1 Lancer ve F15 savaş uçağının da yer aldığı tatbikatta, atış sahasındaki simülasyon hedeflerinin yok edilmesi için gerçek mühimmat kullanıldı.
Suudi Arabistan'da 30 Mayıs'ta da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD tarafından "Kartalın Kararlılığı 23" isimli ortak askeri tatbikat yapılmıştı.
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Mart 2022'de de "Kartalın Kararlılığı 22" isimli ABD Körfez askeri tatbikatı gerçekleştirilmişti.