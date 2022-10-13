  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suudi Arabistan'dan Kabe imamına skandal Türkiye cezası! Bu nasıl normalleşme?
Gündem

Suudi Arabistan'dan Kabe imamına skandal Türkiye cezası! Bu nasıl normalleşme?

Suudi Arabistan yönetimi, eski Kabe imamı Abdullah Basfar'a 2014 yılında Ayasofya Camii avlusunda kıldırdığı namaz nedeniyle hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 16:14:00 -
Suudi Arabistan'dan Kabe imamına skandal Türkiye cezası! Bu nasıl normalleşme?

Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınan veya alıkonulan kişiler hakkında yaptığı bilgilendirmelerle tanınan "Prisoners of Conscience" Twitter hesabından yapılan açıklamada Abdullah Basfar'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Abdullah Basfar'ın hapis cezasına çaptırılma nedeni olarak ise 2014 yılında Ayasofya Camii avlusunda kıldırdığı namaz gösterildi.

Eski Kabe imamlarından Basfar 2014 yılı Mayıs ayında Anadolu Gençlik Derneği'nin organizasyonu ile Ayasofya Camii avlusunda namaz kıldırmıştı.

Mepanews

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23