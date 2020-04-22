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Suudi Arabistan'dan getirilen 308 Türk vatandaşı Gaziantep'te

2020-04-22 16:33:11 -
Suudi Arabistan'dan getirilen 308 Türk vatandaşı Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 308 Türk vatandaşı, Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na Türk Havayollarına ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.

Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.

Ardından otobüslere geçen vatandaşlar, Adıyaman'a doğru yola çıktı. 308 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

Otobüslere bindirilen yolculardan bazıları gazetecilere el sallayarak yetkililere teşekkür etti.

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