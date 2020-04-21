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Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

2020-04-21 16:21:12 -
Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

DENİZLİ (AA) - Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli'ye getirilen 167'si yetişkin biri bebek 168 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'dan THY uçağıyla Çardak Havalimanı'na getirilen 168 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan İbn-i Haldun Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan bazı yolcuların kalacakları yurda ellerindeki Türk bayraklarıyla girmesi dikkati çekti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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