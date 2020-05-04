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Aktüel

Suudi Arabistan’dan gelen 169 Türk vatandaşı İzmir’e indi

Suudi Arabistan’dan uçakla Türkiye’ye getirilen 169 Türk vatandaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:13:46 -
Suudi Arabistan’dan gelen 169 Türk vatandaşı İzmir’e indi

Suudi Arabistan’dan uçakla Türkiye’ye getirilen 169 Türk vatandaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. Getirilen yolculardan birinin ateşinin yüksek çıktığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşlarının ülkeye dönüşü sürüyor. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’tan 169 Türk vatandaşını getiren "Flynas" adlı uçak saat 13.00’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağa ilk olarak AFAD ekipleri giriş yaptı ve uçakta bulunan 169 yolcunun vücut ısılarını ölçtü. Vücut ısısı yüksek çıkan bir yolcu ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Aydın’ın Söke ilçesine götürüldüler


Suudi Arabistan’dan uçakla Türkiye’ye getirilen vatandaşlar valizlerinin dezenfeksiyon işlemleri ve pasaport kontrollerinin ardından aprona yanaşan 7 otobüs ile Aydın’ın Söke ilçesindeki öğrenci yurtlarına götürüldü. 169 Türk vatandaşı 14 günlük karantina sürecini Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda geçirecek.

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