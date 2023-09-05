  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne kadar FETÖ'cü ve NATO'cu zihniyette olan kişi var ise CHP'de yeniçeri ayaklanması başlattı

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın fiyatları analizi

Akaryakıta çok büyük zam! İstasyonlara gidip tabelayı görenler küçük çaplı bir kriz geçirebilir

CHP’de İstanbul denklemi! Hesaplar karıştı

CHP’de MYK toplandı ve danışman krizine kesin çözüm bulundu! Artık sosyal medya hesaplarına bakılmadan danışman atanmayacak

İzmir'de kapalı kadınlara çirkin saldırı! Atatürkçüyüz biz" sözleriyle hakaret etti

Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Su olmadan tarlaya ekildi! Çiftçi aldığı sonuç karşısında şoka uğradı: Her yerden fışkırıyor

Rusya'dan Kuzey Kore'ye, ABD'yi dumura uğratacak teklif!

Dünya rezervlerinin yüzde 75'i Türkiye'de! Her yerden çıkıyor... Araplar kapımızı çaldı, flaş hamle geliyor
Dünya Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! Bunu yaptıklarını açıkladılar
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! Bunu yaptıklarını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-09-05 13:17:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! Bunu yaptıklarını açıkladılar

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, Kızıldeniz'de bir gemide başından yaralanan Türk kadın denizciyi tedavi amacıyla gemiden tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Kureyni, Cidde Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'ne (JMRCC) Kızıldeniz'de bir gemide bulunan Türk vatandaşı denizcinin başından yaralandığı bildirilerek acil tıbbi yardım çağrısı yapıldığını duyurdu.

Kureyni, çağrı üzerine geminin Kızıldeniz'deki yerinin tespit edildiği ve yaralı denizcinin gemiden ekiplerce tahliye edildiğini belirtti.

Başından yaralanan Türk vatandaşı kadın denizcinin tedavi edilmek üzere Yenbu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Kureyni, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kureyni, denizcinin kimliği ve başından yaralanma olayına ilişkin bilgi paylaşmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23