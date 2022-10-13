  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Suudi Arabistan'dan dikkat çeken teklif! Türkiye'den o ismi istiyorlar
Spor

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken teklif! Türkiye'den o ismi istiyorlar

Suudi Arabistan kulübü Al Taawon, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis'i transfer etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 09:06:00 -
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken teklif! Türkiye'den o ismi istiyorlar

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Fransız santrfor Bafetimbi Gomis'e ciddi bir teklif geldi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Taawon'un Gomis'e yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bafetimbi Gomis'in, sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu cazip teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Gomis'in transferi ile ilgili olarak son sözü ise Okan Buruk söyleyecek. Zira Seferovic'ten istediği verimi alamayan başarılı teknik adamın, Icardi'nin de çalkantılı özel hayatı nedeniyle zor bir kararın eşiğinde olduğu olduğu ifade ediliyor. Attığı kritik gollerle birçok maçta Galatasaray'ın kurtarıcısı olan tecrübeli santrforun ayrılışına izin vermek o kadar kolay bir karar olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23