Suudi Arabistan'dan dev hamle! 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı

Suudi Arabistan, Mısır ekonomisini desteklemek amacıyla ülke Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı.

Suudi Arabistan Devlet Medyasının haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor durumda olan Kuzey Afrika ülkesini desteklemek amacıyla 5 milyar dolar depo hesabı açtı.

Mısır'a yatırım

Katar da salı günü ülkeye 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuş, Abu Dabi Varlık Fonu ADQ ise ay başında Mısırlı bazı kamu şirketleriyle 2 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

2017'den beri ilk kez faiz arttırdı

Mısır Ukrayna’daki savaşın meydana getirdiği şok dalgalarıyla başa çıkabilmek için Uluslararası Para Fonu IMF ile finansman desteği görüşmeleri yürütüyor. Orta Doğu'nun en borçlu ülkelerinden biri olan Mısır'da Merkez Bankası 2017'den beri ilk kez faiz artırmıştı.