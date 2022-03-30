  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan dev hamle! 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı
Dünya

Suudi Arabistan'dan dev hamle! 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı

Suudi Arabistan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor durumda kalan Mısır'da 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:35:00 - 2022-03-30 17:40:11
Suudi Arabistan'dan dev hamle! 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı

Suudi Arabistan, Mısır ekonomisini desteklemek amacıyla ülke Merkez Bankası’nda 5 milyar dolarlık depo hesabı açtı.

Suudi Arabistan Devlet Medyasının haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor durumda olan Kuzey Afrika ülkesini desteklemek amacıyla 5 milyar dolar depo hesabı açtı.

Mısır'a yatırım

Katar da salı günü ülkeye 5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuş, Abu Dabi Varlık Fonu ADQ ise ay başında Mısırlı bazı kamu şirketleriyle 2 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

2017'den beri ilk kez faiz arttırdı

Mısır Ukrayna’daki savaşın meydana getirdiği şok dalgalarıyla başa çıkabilmek için Uluslararası Para Fonu IMF ile finansman desteği görüşmeleri yürütüyor. Orta Doğu'nun en borçlu ülkelerinden biri olan Mısır'da Merkez Bankası 2017'den beri ilk kez faiz artırmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay