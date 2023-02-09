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Dünya Suudi Arabistan'dan depremzedelere 26 milyon dolar yardım
Dünya

Suudi Arabistan'dan depremzedelere 26 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada yardımlar 100 milyon riyali (yaklaşık 26 milyon dolar) geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 14:57:00 -
Suudi Arabistan'dan depremzedelere 26 milyon dolar yardım

Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada yardımlar 100 milyon riyali (yaklaşık 26 milyon dolar) geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle Kral Selman Yardım Merkezince düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor.

Merkezin sitesindeki bilgilere göre, dün başlatılan kampanyaya, şimdiye kadar 338 binden fazla kişi destek verdi; yardımlar 26 milyon doları aştı.

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