Suudi Arabistan'dan "casusluk" hamlesi! İsrail'den 300 milyon dolara alacak

Suudi Arabistan'ın İsrail'den 300 milyon dolarlık casus yazılım satın alacağı ifade ediliyor.

Al Khaleej Online'ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, aralarında resmi diplomatik ilişkiler olmayan iki ülke arasında anlaşma aracılar vasıtasıyla sağlandı.

Kaynaklar Suudi Arabistan'ın ülkedeki vatandaşlarını izlemek için 300 milyon dolar değerinde bir casus yazılım satın aldığını, anlaşmanın İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlandığını aktardı.

Aralarında resmi olarak ilişki bulunmayan iki ülkenin daha önce de benzeri askeri ve teknolojik anlaşmalar yaptığı öne sürülüyordu.

Kaynak: Mepa News