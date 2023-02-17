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Ekonomi Suudi Arabistan'dan bir inşaat projesi daha! Kararı aldılar: OPEC Plus Antlaşması ittifakını belirledi
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan bir inşaat projesi daha! Kararı aldılar: OPEC Plus Antlaşması ittifakını belirledi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman OPEC Plus ittifakının, 2022’nin sonlarında tamamlanan anlaşmaya bağlı kalacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 19:27:00 - 2023-02-17 19:55:17
Suudi Arabistan'dan bir inşaat projesi daha! Kararı aldılar: OPEC Plus Antlaşması ittifakını belirledi

Selman’ın bu açıklamaları, OPEC Plus ve ortaklarının önümüzdeki yıl için sabit üretim hedefleri belirlemeye karar verdiği bir zamanda geldi. Yetkililer, 2023 boyunca kotaları değiştirmeme kararı aldı.

Selman, “Ekim ayında imzalanan anlaşma yılın geri kalanında yürürlükte kalacak. Piyasanın görmüş olduğu olumlu sinyallerin sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Selman bu açıklamaları, yakın zamanda Riyad’da Energy Aspects’in baş petrol analisti Amrita Sen ile yaptığı bir röportaj sırasında geldi. Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) müdahale düzeyinin yüksek olacağını belirttiği bir dönemde OPEC Plus’a güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

Üretim düzenlemeleri hakkında açıklamada bulunan Selman, “Gördüğümde inanacağım ve buna göre uygun olan şeyleri yapacağım” şeklinde konştu.

kibrispostasi'na göre: OPEC’in kilit üyelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu hafta grubun rotasını değiştirmeye büyük bir ihtiyaç olmadığını vurguladı. BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui Dubai’deki Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, ham petrol fiyatı seviyesinin dengenin kanıtı olduğu düşünüldüğünde, küresel petrol arz ve talebinin hisse senetleri için rahat bir konumda olduğunu belirtti.

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Opec plus nedir?
OPEC+, dünya pazarında ne kadar ham petrol satılacağına karar vermek için düzenli olarak toplanan ve 23 petrol ihraç eden ülkeden oluşan gruba verilen isim. Bu grubun kalbinde, çoğunluğunu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin oluşturduğu OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 13 üyesi bulunuyor. 

OPEC ülkeleri
OPEC üyesi ülkeler şöyle: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, İran, Irak, Libya, Kuveyt, Cezayir, Angola, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Nijerya, . 2016'da kurulan OPEC+'daki 10 diğer ülke şöyle: Azerbaycan, Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Umman, Rusya, Güney Sudan ve Sudan.

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