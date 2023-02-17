Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık hamle! Parayı oraya yatırma kararı aldılar

Cristiano Ronaldo’yu transfer eden, Dünya Kupası’na talip olan, Hollywood’a karşı “Suud-wood”u kuran ve Asya Kış Olimpiyatları’nı düzenleyecek olan Suudlar 2030 için yeni hedef belirledi. Suudi Arabistan, tüm ülkeyi turizme açmak için kolları sıvadı.

Hedef, 2030’da yılda 100 milyon turiste ulaşmak

Pandemi öncesi 2019’da 19.8 milyon turist ağırlayan Suudi Arabistan’a 2020’de sadece 6 milyon turist geldi. 2021’de atağa kalkan Suudi Arabistan’ı ziyaret eden turist sayısı 67 milyona ulaştı. Çoğunluğu hac ve umre ziyareti yapan bu kişiler, Kuveyt, Hindistan, Pakistan, Katar ve Bahreyn’den geldi.

Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül Suudi Arabistan'ın turizmdeki atağıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Ergül'ün yazısı şöyle:

"Şimdi gözler, UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Medain Salih kenti ile tarihsever, adalarla da denizsever Batılı turistlere çevrildi. “Suudi Arabistan yasaklardan dolayı hiçbir zaman tipik bir turizm destinasyonu olmadı” diye yazan İngiliz Financial Times gazetesi önemli bir soruyu gündeme getirdi: “Alkolün yasak, evli olmayan çiftlerin ceza aldığı ülke, partileriyle ünlü Dubai’ye ya da deniz ve tarih turizminin merkezi Mısır’la yarışabilir mi?”

20 adaya lüks resort ve oteller inşa edilecek

ABD’li ekonomist Robert Mogielnicki’ye göre “mümkün ama…” Gazeteye konuşan Mogielnicki, “Yapılacak o kadar çok şey var ki” diyor. Krallığa bağlı bin 300 ada var. Krallığın “2030 resmi sitesi”ne göre, 20 adaya lüks resortlar ve oteller inşa edilecek. Riyad’da otellerden oluşan bir Al-Diriyah Gate projesi hayata geçirilecek.

2030 hedefi için ayrılan bütçe 600 milyar dolar!

Suudi yetkililere göre, “Al-Diriyah dünyanın buluşma noktalarından biri olacak.” 2030 turizm hedefleri için ayrılan bütçe ağızları açık bırakıyor: 600 milyar dolar! FT’ye konuşan Suudi Turizm Bakanı Ahmed al-Khateeb “Önümüzdeki 10 yıl içinde turizmde 1 milyon insan istihdam edeceğiz” diyerek, hedefi net bir şekilde özetliyor. Ve hatta bu uğurda bugüne kadar “imkansız” görülen iki karar bile alınmak üzere…