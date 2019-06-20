0553 313 94 23

Suudi Arabistan'daki Türk işçilerden yardım çığlığı: Kolu bacağı kırılan arkadaşlarımız var

Suudi Arabistan’da bir inşaatta zor şartlar altında çalışan Türk işçiler, Türkiye'den yardım istedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
Suudi Arabistan'daki Türk işçilerden yardım çığlığı: Kolu bacağı kırılan arkadaşlarımız var

Suudi Arabistan’da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 4. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Cenazesi 45 gün sonra Türkiye'ye gönderildi"

Suudi Arabistan’da bir inşaatta çalışan Türk işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler, sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalıştı. Ailelerinin de sıkıntıya düştüğünü ifade eden Türk işçilerden Hasan Hüseyin Çifci, 2018 Mayıs ayında Suudi Arabistan’a geldiklerini belirterek, "Bizi buraya turist vizesiyle getirmişler. Buradaki mahkeme haklarımızın araması konusunun çok uzun süreceğini söyledi. Bizi getiren şirket yemeklerimizi doğru düzgün çıkarmadı. 7 aydır para verilmedi, evi barkı dağılan arkadaşlarımız oldu. Kimsenin umurunda değil. Türkiye Cumhuriyeti’ne sesleniyorum, sıkıntımızı çözün. Hastalarımız var, kolu bacağı kırılan arkadaşlarımız var bize yardımcı olmadılar. Bir arkadaşımız bakımsızlık yüzünden hayatını kaybetti. 45 gün sonra cenazesi Türkiye’ye gönderildi" dedi.

Sağlık konusunda bile yardımcı olunmadığını ifade eden işçiler, kötü koşullarda yaşadıklarını belirterek yetkililerden sıkıntılarının çözülmesini talep etti. İşçilerin de yaşamış olduğu sıkıntılar cep telefonları ile çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
  1. Suudi Arabistan
  2. grev
  3. Türk işçiler

YORUM YAZ

  • ÖzelÖzel12 dk önce
    Dikkatli olun sizi de katletmesinler Suudi ler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
  1. Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
  2. Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon..
  3. Ordu’da ‘Yeşil Yol’un en zorlu etabı..
  4. Husilerin attığı bir füze Suudi..
  5. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
  6. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
  7. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
  8. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
  9. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
  10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
  11. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
  12. RTÜK heyeti Kore'de
  13. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
  14. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
  15. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
  16. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
  17. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
  18. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
  19. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
  20. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
  21. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
  22. Şehit polis memuru muammer ateş için..
  23. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
  24. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
  25. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
  26. Marmaray her anlamda kazandırıyor
  27. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
  28. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
  29. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
  30. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

Günün Karikatürü

20 Haziran 2019
İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!