  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'daki askeri üs balistik füzeyle vuruldu
Dünya

Suudi Arabistan'daki askeri üs balistik füzeyle vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri üsse balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:18:00 -
Suudi Arabistan'daki askeri üs balistik füzeyle vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri üsse balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Yahya Seri yazılı açıklama yaptı.

Seri, açıklamasında, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade etti.

Hedefin tam isabetle vurulduğunu öne süren Seri, saldırının "devam eden bombardımana ve acımasız kuşatmaya cevap" olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Koalisyon güçleri, kısa süre önce, Husilerin Suudi Arabistan topraklarındaki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için dönüm noktası! TUSAŞ, 6 ayda 5 adet TS1400 motoru üretecek
Teknoloji

Türkiye için dönüm noktası! TUSAŞ, 6 ayda 5 adet TS1400 motoru üretecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Önümüzdeki 6 ay içinde en a..
Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye yüzünden stratejimizi değiştiriyoruz
Gündem

Yunanistan'dan bomba itiraf: Türkiye yüzünden stratejimizi değiştiriyoruz

Libya'daki yeni geçiş hükümetinin darbeci Hafter'le bağlantısının olmaması Yunanistan'ı panikletti. Yunanlı uzmanlar, Atina'nın Türkiye yüzü..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay