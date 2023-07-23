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Dünya Suudi Arabistan'da uyuşturucu skandalı
Dünya

Suudi Arabistan'da uyuşturucu skandalı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 08:36:00 -
Suudi Arabistan'da uyuşturucu skandalı

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir operasyonda 6 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Sözcüsü Mervan el-Hazimi, ülke güvenliğini ve gençleri hedef alan uyuşturucu ağlarına karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Hazimi, Umman emniyeti ile koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonda tatlı ve kuruyemiş kapları içinde gizlenmiş 6 milyon 72 bin 292 adet amfetamin cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Uyuşturucuları taşıyan Umman'dan gelen Suriye uyruklu iki kişinin Riyad'da yakalandığını aktaran Hazimi, söz konusu kişilerin gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.

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