Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye için 13 milyon riyal toplandı

Medya kaynakları, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam etmesiyle birlikte Suriye'de ölü sayısının artarak bin 250'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 54'e yükseldiğini aktardı. Hali hazırda çok sayıda artçı depremin yaşandığı Türkiye’de yardım köprüleri ve yardım konvoyları umut aşılamada önemli rol oynuyor.

24 saat içerisinde 13 milyon riyal

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief), Suriye ve Türk halkı üzerindeki etkilerini azaltmak için bir hava yardımı koridoru oluşturarak tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma, gıda ve lojistik destek sağlayacak. Ayrıca, ‘Sahem’ platformu üzerinden depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatılmasıyla son 24 saat içerisinde 13 milyon riyal (3.4 milyon dolar) toplandı.

KSRelief Genel Müdürü Dr. Abdullah Rabia, arama kurtarma çalışmalarına gereken desteğin verileceği ve depremzedelere yardımların sağlanacağını ifade etti.

Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan Cenevre’de düzenlenen bir toplantıda, olaya hızlı müdahale ederek malzeme ve acil sağlık ekipleri gönderen Suudi Arabistan’a derin teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir insani yardım

Resmi rakamlara göre, yıllardır Suudi Arabistan, başta Suriye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki etkilenen bir dizi ülkeye çok sayıda yardımda bulundu.

Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç savaş nedeniyle uluslararası toplum ciddi bir mülteci krizine tanıklık etti. Bu duruma cevaben Suudi Arabistan sürdürülebilir bir insani yardımla Suriye içinde ve dışındaki Suriyelilere insani yardımda bulunuyor. Aynı zamanda bir dizi Suriyeliye ev sahipliği yaparak, içinde bulundukları kötü durumu hafifletmeye yardımcı olmak adına bazı önlemler aldı. Alınan önlemler arasında ücretsiz eğitim ve sağlık yardımında bulundu Suudi Arabistan 2011'den yılından itibaren Suriye ve Suriyelileri 5.7 milyar dolar yardımda bulundu.

Yardımlardan daha çok fayda sağlayan Suriyeli mülteciler

Suriye’deki askeri çatışmaların patlak vermesinden bu yana ülkeleri dışında zorla yerinden edilen mülteciler, Suudi desteğinden yararlananlar listesinin başında geliyor. 2022 yılına kadar Suudi Arabistan’ın Suriyelilere yardımı 488.914.778 dolar olarak gerçekleşti.

2015 ila 2019’a kadar yerinden edilmiş Suriyelilerin yararına sağlam yardım ise 98.537.86 dolar şeklinde.

Yardım kuruluşlarıyla sürekli iletişim

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Suudi Arabistan Direktörü Abdulhak Amiri, Riyad'ın yardım ve insani yardım çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlarla sürekli temas halinde olduğunu ifade ederek, bunun dünyadaki tüm felaket ve insanlığa zararı önlemeye yönelik yardım çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, KSRelief dahil olmak üzere birçok kuruluşlarla insani yardım çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.