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Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 05:35:35 -
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaçlama cezası uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Ülkenin yerel medyasında geçen haberlere göre, Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, ta'zir amacıyla kırbaç cezası verilmesine ilişkin uygulamanın kaldırıldığı talimatını mahkemelere ilettiğini söyledi.

Samani, tüm mahkemelere ulaşan genelgede, ta'zir amaçlı kırbaçlama cezası yerine hapis, para cezası ya da yetkili makamların belirleyeceği alternatif cezalar verilmesi çağrısı yapıldığını belirtti.

Kırbaçlama cezasının kaldırılmadığını vurgulayan Samani, tedip ya da disiplin amaçlı olan ta'zir cezası olarak kırbaçlama cezasının kaldırılarak, alternatif cezalara dönüştürüldüğünü kaydetti.

Samani, iki tür kırbaçlama cezası olduğunu bunlardan birinin şeri hükümlerde açıkça geçen diğerinin ise tedip, disiplin ya da suçun işlenmesine engel olmak amaçlı verilen ta'zir şeklinde ifade edilen ve şeri hükümlerde kesin geçmeyen cezalandırma şekli olduğuna işaret etti.

Kırbaçlamanın bir ölçüsünün bulunmadığını kaydeden Samani, bazı örgütlerin ve insan hakları kuruluşlarının görüşlerinde kırbaçlama cezasının insan hakları ve onuruna aykırı olduğunun ifade edildiğini hatırlattı.

Samani, Suudi Krallığı'nın bu türden örgütlerin ortaya koyduğu her şeyi ne reddettiklerini ne de kabul ettiklerini bu konudaki duruşlarının şeri ve yasallıkla belirlendiğini aktardı.

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