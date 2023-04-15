  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçimler yaklaşırken Doğu Perinçek Müslümanlığını ilan etti! 'Cenaze ve bayram namazlarına katılırım'

Fatih Portakal'ın Kılıçdaroğlu yorumu yine gündemde! 'Defalarca seçim kaybedip koltuğu bırakmamak'

TGB üyelerinden CHP'ye 'HDP' tepkisi! Belediye binası önünde protesto ettiler

HDP Sözcüsü Esengül Demir'den açık tehdit: Demirtaş'ın hesabını soracağız!

Hasan Can Kaya'nın programıyla 6'lı masayı fena tiye aldılar!

Kininde boğulacak! Ayşenur Arslan akıl dışı sözlerle Erdoğan'ı hedef aldı

Altın almak için bekleyenler dikkat: Bir anda hızla artabilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için o seviyeyi kaçırmayın!

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

Kobani davasında cezalar belli oldu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için...

HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'
Dünya Suudi Arabistan'da 'Suriye' toplantısı oldu: Mısır, Ürdün ve Irak'tan önemli adım! Siyasi olay için çözüm çabaları...
Dünya

Suudi Arabistan'da 'Suriye' toplantısı oldu: Mısır, Ürdün ve Irak'tan önemli adım! Siyasi olay için çözüm çabaları...

Yeniakit Publisher
2023-04-15 10:16:00 - 2023-04-15 10:18:27
Suudi Arabistan'da 'Suriye' toplantısı oldu: Mısır, Ürdün ve Irak'tan önemli adım! Siyasi olay için çözüm çabaları...

Petrol zengini Arap ülkesinden olan Suudiler'den beklenmedik toplantı! Bu birleşmede siyasi çözüm çabalarını farklı yönden ilk kez ele aldı. Suriye krizi konusunda anlaşama yazılı açıklamada çağrısı yapıldı ve kamuoyu ile paylaştı. Dış müdahalelerin sona ermesinin önemini teyit yaptığı açıklamada ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması yetersiz olduğu öne sürüldü. Suriyeli mülteciler için değer kazanan çalışmalar için adım atılıyor... Silahlı milislerin varlığı bitirilmeli.

Suudi Arabistan'da 'Suriye' toplantısı: Silahlı milislerin varlığı bitirilmeli

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK'e üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanlarının Cidde'de bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın davetiyle sahur vakti gerçekleşen toplantının "ortak ilgi alanına yönelik çabaları birleştirme istişareleri" çerçevesinde yapıldığı aktarılan açıklamada, toplantıda bölgedeki konu ve gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Filistin'in öncelikli meseleleri olduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik uygulamaları ve işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya saldırıları kınandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arap dışişleri bakanları toplantısında Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarının da istişare edildiği açıklamada, Suriye'nin Arap eksenine geri dönmesinin yanı sıra ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Toplantıda Suriye'deki insani krizin çözülmesi, insani yardımların tüm bölgelere ulaştırılmasının sağlanması ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenle geri gitmesinin önünü açacak şartları oluşturulması konularında mutabakat sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, terörün her türlüsü ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra Suriye'nin silahlı milislerin varlığını bitirmesi için kendi toprakları üzerindeki egemenliğini korumasını ve Suriye'nin içişlerine dış müdahalelerin sona ermesinin önemini teyit etti."

Suriye'deki Beşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya gelmişti. BasNews

İlginizi çekebilir→ Japonlar 2022 yılı bir anda kirize yakalandı! Çok sayıda firma iflas etti! Firmalar kontrol altına alınamıyor! → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23