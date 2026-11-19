Yunus gelişmesini duyurdular: Ses getirecek hamle burada... Yunus satılamaz
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ü bazı Avrupa ekipleri izliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetimin ise onunla ilgili kararı net...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ü bazı Avrupa ekipleri izliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetimin ise onunla ilgili kararı net...
Yunus Akgün, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra Adana Demirspor ve Leicester City gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymişti. Milli futbolcu, 2024 yazında Leicester City'den döndü ve Sarı-Kırmızılı ekibin en önemli parçalarından biri haline geldi. Mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar gösteren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu çok sayıda Avrupa ekibinin izlediği öğrenildi. Bu konunun kulüp içerisinde de konuşulduğu belirtildi. Ancak Yunus'la ilgili net bir karar alındı. Milli futbolcu kesinlikle kış döneminde satılmayacak.
2027 yazında ise durum değişebilir. Çok yüksek bir teklif gelir ve Galatasaray da bu bölgeye kaliteli bir takviye yaparsa Yunus'un ayrılma ihtimali var. Fotospor'a göre; Fakat bu ihtimal yine yüksek görülmüyor. Yunus daha önce konuyla ilgili, "Zaten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum" demişti.
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