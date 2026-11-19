2027 yazında ise durum değişebilir. Çok yüksek bir teklif gelir ve Galatasaray da bu bölgeye kaliteli bir takviye yaparsa Yunus'un ayrılma ihtimali var. Fotospor'a göre; Fakat bu ihtimal yine yüksek görülmüyor. Yunus daha önce konuyla ilgili, "Zaten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum" demişti.