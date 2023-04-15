Japonlar 2022 yılı bir anda kirize yakalandı! Çok sayıda firma iflas etti! Firmalar kontrol altına alınamıyor!

Japonya'da martta sona eren 2022 mali yılında kurumsal iflasların artış gösterdiği bildirildi.

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, en az 10 milyon yen (76 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını araştırdı.

Araştırmada, Japonya geneli Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 6 bin 799 kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı ortaya çıktı.

Bu sayı, önceki mali yıla kıyasla 883 artış kaydetmiş oldu.

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla, yükselen ham madde maliyetleri ve artan enerji masrafları dikkati çekti.

İflaslarda Kovid-19'la mücadele kapsamında firmalara sağlanan kredilerin geri ödenememesinin de etkili olduğu vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



İlginizi çekebilir→ Milyonlarca yolcu kapasiteli en büyük üçüncü Meksikalı havayolu şirketi resmen iflas etti! Karar böyle ilan edildi → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Yastık altında, elinde altın, doları olanlar aman dikkat! Gecikmeyin: Banka krizi 9 trilyon doları aştı! Olay rakam → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira) → TIKLAYINIZ