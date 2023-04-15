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Dünya Japonlar 2022 yılı bir anda kirize yakalandı! Çok sayıda firma iflas etti! Firmalar kontrol altına alınamıyor!
Dünya

Japonlar 2022 yılı bir anda kirize yakalandı! Çok sayıda firma iflas etti! Firmalar kontrol altına alınamıyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 09:34:00 - 2023-04-15 09:58:35
Japonlar 2022 yılı bir anda kirize yakalandı! Çok sayıda firma iflas etti! Firmalar kontrol altına alınamıyor!

Japonya'da martta sona eren 2022 mali yılında kurumsal iflasların artış gösterdiği bildirildi. Japonya'da 2022 mali yılında iflas eden firma sayısı arttı, iflas kararı çıktı. Bir çok şirkete iflas kararı çıktı. 2022 yılı öncesi japonya altın yılını yaşarken şimdilerde iflas dalgası ile boğuşuyor. Öte yandan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası, 2008'deki finansal krizden bu yana "ABD'deki en büyük banka iflası" olarak tarihe geçerken dünya genelinde şirket iflas haberleri geliyor. İflaslar dünya gündemine oturdu. İflas konusunda kriz yaşayan Japonya'dan beklenmedik bir çıkış bekleniyor...

Japonya'da martta sona eren 2022 mali yılında kurumsal iflasların artış gösterdiği bildirildi.

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, en az 10 milyon yen (76 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını araştırdı.

Araştırmada, Japonya geneli Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 6 bin 799 kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı ortaya çıktı.

Bu sayı, önceki mali yıla kıyasla 883 artış kaydetmiş oldu.

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla, yükselen ham madde maliyetleri ve artan enerji masrafları dikkati çekti.

İflaslarda Kovid-19'la mücadele kapsamında firmalara sağlanan kredilerin geri ödenememesinin de etkili olduğu vurgulandı.
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