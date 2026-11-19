İstanbul Gaziosmanpaşa’da 8’inci kattaki daireden düşerek hayatını kaybeden Pelin Pınar’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dosyaya yeni görüntüler girdi.

Olay, 11 Kasım’da Gaziosmanpaşa Yenimahalle’deki TOKİ konutlarında meydana geldi. Kadın doğum asistanı Pelin Pınar, erkek arkadaşı Nebi Ö. ile birlikte yaşadığı dairenin 8’inci katından düşerek hayatını kaybetmişti

Olayın ardından kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Nebi Ö., işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında dosyaya giren görüntülerde, olaydan önce nişan alışverişi için bir alışveriş merkezine giden çiftin birbirine sarıldığı anlar yer aldı. Nebi Ö.’nün daha önce verdiği ifadede, Pınar ile 21 Kasım’da nişanlanmayı planladıklarını söylediği öğrenildi.

Pelin Pınar ve erkek arkadaşı Nebi Ö.’nün olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri ve yaklaşan nişanları için alışveriş yaptıkları öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldığı anların da yer aldığı belirtildi. Nebi Ö.’nün daha önce verdiği ifadede, Pelin Pınar ile 21 Kasım’da nişanlanmayı planladıklarını söylediği öğrenildi.

Çiftin ölümden önce birlikte alışveriş yaptığı ve birbirlerine sarıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin, Pelin Pınar’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.