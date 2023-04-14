Yastık altında, elinde altın, doları olanlar aman dikkat! Gecikmeyin: Banka krizi 9 trilyon doları aştı! Olay rakam

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uluslararası ticarette işlem yapan ülkelerin ABD doları yerine kendi paralarını kullanması gerektiğini söyleyerek gelişmekte olan ülkelere dolardan uzaklaşma çağrısında bulundu. Öte yandan BlackRock’ın varlıkları banka krizinin ardından 9 trilyon doları aştı.

BlackRock Inc.'nin varlıkları, birkaç ABD bankasının iflasından sonra hisse senedi ve tahvil piyasalarının toparlanması ve mudilerin koruma arayışına girmesiyle ilk çeyrekte 9,09 trilyon dolara yükseldi.

New York merkezli BlackRock Cuma günü yaptığı açıklamada, firmanın tüm fonlarına olan net akışın toplam 110 milyar doları bulduğunu açıkladı. Bu rakamın 103 milyar dolarının yatırım fonları ve ETF'leri de içeren uzun vadeli yatırım ürünlerinden oluştuğu belirttildi.

Diğer taraftan açıklanan rakam, Bloomberg anketindeki analistlerin 84,1 milyar dolarlık tahminini aştı.

Doların küresel hakimiyetini azaltmaya çalışan Çin yönetimine destek, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’dan geldi. Lula, gelişmekte olan ülkelere çağrı yaparak uluslararası ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması gerektiğini söyledi.

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finansgundem haberin aktardığı habere göre, ocak ayında göreve gelen ve ilk resmi ziyaretini Çin’e yapan Lula, ticaret yapan BRICS ülkelerini (Brezilya ve Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika) alternatif para birimi bulmaya çağırdı.

“Para birimlerimizin zayıf olduğuna, diğer ülkelerde bir değeri olmadığına kim karar verdi?”

Eski Brezilya başkanı Dilma Rousseff, bu hafta içi BRICS ülkeleri tarafından kurulan bir uluslararası kalkınma bankası olan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı olarak göreve başlamıştı. NDB’nin ortakları arasında Mısır, Bangladeş, Uruguay ve Birleşik Arap Emirlikleri de bulunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula ise bu töreni izlemek için Çin’in Şanghay bölgesine hareket etti. Lula törende BRICS ülkelerinin kendi para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini anlatan ateşli bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, “Her gece kendi kendime neden tüm ülkelerin ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda olduklarını soruyorum” diyen Lula, “Para birimlerimizin zayıf olduğuna, diğer ülkelerde bir değeri olmadığına kim karar verdi?” sorusunu sordu.

Lula ayrıca, “BRICS neden ülkeler arasındaki ticari ilişkileri finanse edecek bir para birimine sahip olamıyor? Çünkü bu fikre alışık değiliz. Herkes tek bir para birimine bağlı” ifadelerini kullandı.

‘Deli gömleğinden kaçınabiliriz’

Lula ile Çin’e giden Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad da gazetecilere verdiği demeçte Brezilya’nın doların kullanımını devre dışı bırakmak için gelişmekte olan ülkelerle yeni ticaret mekanizmaları oluşturmayı hedefleyeceğini söyledi.

Haddad, “Böylece işin içinde yer almayan bir ülkenin para birimiyle ticaret yapılmasının dayattığı deli gömleğinden kaçınabiliriz” diye konuştu.

‘Yuan payının artırılması mantıklı’

Küresel ödeme sistemi SWIFT’den alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl Çin para birimi yuanın ticaretteki payı 2 kat artarak yüzde 4,5’e ulaşmıştı. Bu artışta Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan yaptırımların Rusya ile Çin arasındaki ticareti desteklemesinin etkili büyük oldu.

Financial Times’ın aktardığı habere göre, Goldman Sachs ekonomisti Maggie Wei, “Yuanın küresel ticaretteki payının artmasını beklemek için yapısal nedenler var” yorumunda bulundu.

Wei, “Çin’in küresel mal ticaretindeki pazar payı yaklaşık yüzde 15. Yuanın payı ise yüzde 4,5. Bu oran Çin’in küresel ticaretteki payına göre çok küçük. Bu nedenle yuanın ticaret finansmanındaki payının artmaya devam etmesi mantıklı” dedi.

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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altını olanların beklemede kalması gerektiğini belirtti. Peki altın ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Peş peşe gelen rekor artışlar hem vatandaşı hem de yatırımcısını ekrana kilitledi. Finans Analisti İslam Memiş rekor serisini sürdüren gram altının için TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında zaman zaman kısa süreli duraksamalar olsa bile yaz aylarında rekor kıracağını söyleyen Memiş, Haziran ayı sonrası gram altının 1450-1550 lira seviyesine kadar geleceğini söyledi.

BANKA İFLASLARI YÜKSELDİ

“Yaz aylarında altında yeni rekorlar göreceğiz” diyen İslam Memiş, ABD’deki banka iflaslarının yükseliş trendine etki ettiğini söylerken, “Bu yükseliş trendi banka iflaslarıyla başladı. 2 bin dolar seviyesinden 2 bin 40 dolara geldi. 2 bin 50 direnci var ve bunu takip ediyoruz. Yaz aylarında bu yükseliş trendinin 2 bin 350 dolara kadar çıkma olasılığı var. Merkez Bankaları faiz artırımlarını sonlandırıp kenara çekilecek ve en önemlisi belirsizlik devam ediyor. Muhtemelen bu banka iflasları farklı ülkelere sıçrayabilir” dedi.

İslam Memiş, gram altının yatırımcısının sevindirdiğini söylerken, “Geçen yıl çok ciddi anlamda baskılanan ons altın yavaş yavaş yerini yükselişlere bıraktı. Gram altın her yıl olduğu gibi yine yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugüne baktığımızda 1114 seviyelerinden 1315 seviyesine kadar yükseldi. Yine 1300 TL’nin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor ve bugün yine bir rekor tazeledi” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM DA1550 LİRALAR GÖRÜLECEK

Altın uzmanı Memiş altındaki seviyenin yaz aylarında 1550 TL seviyelerine kadar yükseleceğini ifade ederken, “Kısa vade ve uzun vadeyi ayrı ayrı yorumlamak lazım. Kısa vadede hızlı yükselişten sonra teknik olarak bir düzeltme olabilir. ons altın tarafında 2 bin 50 dolar seviyesini takip ediyoruz. Gram altın 1270 TL destek seviyesinde ama 1450-1550 TL aralığını yıl içerisinde takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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