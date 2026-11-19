İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gün içerisinde saatte 75 ila 85 kilometreye kadar ulaşan rüzgârın hızı, gece saatlerinde yer yer 60 kilometre olarak ölçüldü. Şiddetli rüzgâr nedeniyle İstanbul Boğazı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.

BOĞAZ'DA DEV DALGALAR OLUŞTU

Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, gece boyunca İstanbul'da etkili oldu. Özellikle Boğaz'da oluşan dev dalgalar dikkat çekerken, kuvvetli rüzgârın etkisini bir süre daha sürdüreceği bildirildi.

VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği, fırtınanın perşembe öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini, ardından rüzgârın şiddetini kaybedeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENME TEHLİKESİ!

Valilik açıklamasında vatandaşlara şu uyarı yapıldı:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."