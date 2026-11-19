Valilik uyarmıştı: Lodos gece saatlerinde de etkisini sürdürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuvvetli lodosun etkili olduğu İstanbul'da rüzgarın hızı öğle saatlerinden itibaren 75 kilometreye kadar çıkmıştı. Lodos İstanbul'da gece saatlerinde de etkisini devam ettirirken, İstanbul Boğazı'nda metrelerce dalgalar oluştu. Rüzgar hızı yer yer 60 kilometre hızlara ulaştı.
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gün içerisinde saatte 75 ila 85 kilometreye kadar ulaşan rüzgârın hızı, gece saatlerinde yer yer 60 kilometre olarak ölçüldü. Şiddetli rüzgâr nedeniyle İstanbul Boğazı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.
BOĞAZ'DA DEV DALGALAR OLUŞTU
Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, gece boyunca İstanbul'da etkili oldu. Özellikle Boğaz'da oluşan dev dalgalar dikkat çekerken, kuvvetli rüzgârın etkisini bir süre daha sürdüreceği bildirildi.
VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.
İstanbul Valiliği, fırtınanın perşembe öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini, ardından rüzgârın şiddetini kaybedeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENME TEHLİKESİ!
Valilik açıklamasında vatandaşlara şu uyarı yapıldı:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."