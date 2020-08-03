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Suudi Arabistan'da son 24 saatte 32 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:06:20 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 32 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi, 1258 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 2 bin 949'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 1258 artarak 280 bin 93'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 242 bin 53'e ulaştığı ifade edildi.

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