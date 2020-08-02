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Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:13:01 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 1357 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 1357 artarak 278 bin 835'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha öldüğü, böylece toplam can kaybının 2 bin 917'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının da 240 bin 81'e ulaştığı ifade edildi.

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